Spigen выпустила кейс для AirPods в виде мыши Macintosh | The GEEK
Новости

Spigen выпустила кейс для AirPods в виде мыши Macintosh

Вместе с ним вышел MagSafe-кошелёк для iPhone в том же стиле.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:18

Spigen выпустила новые аксессуары в ретро-дизайне Apple. В линейку вошли кейс для AirPods Pro 3 и MagSafe-кошелёк для iPhone.

Кейс Classic LS AirPods Case выполнен в стиле классической мыши Macintosh. Он получил не только внешний вид, но и функциональную кнопку, которая используется как механизм закрытия.

Несмотря на габариты, аксессуар поддерживает беспроводную зарядку и сохраняет работу магнитов в кейсе наушников.

Также представлен MagSafe-кошелёк Classic LS Wallet. Он выполнен в аналогичном ретро-стиле и крепится к iPhone с помощью магнитов.

Стоимость обоих аксессуаров составляет около 30 долларов — примерно 2500 рублей.

Ранее Spigen уже выпускала аксессуары с отсылками к классическим продуктам Apple, включая чехол для iPhone в стиле Macintosh 128K и зарядную подставку для Apple Watch, вдохновлённую iMac G3.

id·221989·20260318_0918
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  2. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  4. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  5. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры
Смотреть все обзоры