Spigen выпустила кейс для AirPods в виде мыши Macintosh

Spigen выпустила новые аксессуары в ретро-дизайне Apple. В линейку вошли кейс для AirPods Pro 3 и MagSafe-кошелёк для iPhone.

Кейс Classic LS AirPods Case выполнен в стиле классической мыши Macintosh. Он получил не только внешний вид, но и функциональную кнопку, которая используется как механизм закрытия.

Несмотря на габариты, аксессуар поддерживает беспроводную зарядку и сохраняет работу магнитов в кейсе наушников.

Также представлен MagSafe-кошелёк Classic LS Wallet. Он выполнен в аналогичном ретро-стиле и крепится к iPhone с помощью магнитов.

Стоимость обоих аксессуаров составляет около 30 долларов — примерно 2500 рублей.

Ранее Spigen уже выпускала аксессуары с отсылками к классическим продуктам Apple, включая чехол для iPhone в стиле Macintosh 128K и зарядную подставку для Apple Watch, вдохновлённую iMac G3.