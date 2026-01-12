Официально: Apple будет использовать Google Gemini для новой Siri и Apple Intelligence | The GEEK
close
Новости

Официально: Apple будет использовать Google Gemini для новой Siri и Apple Intelligence

Компании заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:44

Apple заключила многолетнее соглашение о сотрудничестве с Google, в рамках которого будет использовать нейросеть Gemini для работы будущих функций Apple Intelligence и обновлённой Siri. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

«После тщательной оценки Apple пришла к выводу, что технология искусственного интеллекта Google обеспечивает наиболее эффективную основу для Apple Foundation Models, и с нетерпением ждет новых инновационных возможностей, которые она откроет для пользователей Apple»,

— говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге Google.

Отмечается, что ИИ-функции по-прежнему будут работать на устройствах Apple и в частном облаке Apple Private Cloud Compute, «сохраняя ведущие в отрасли стандарты конфиденциальности».

Apple отказалась раскрывать финансовые условия сделки. Google также не стала комментировать детали. Однако ранее Bloomberg сообщал, что использование Gemini обойдется купертиновцам примерно в $1 млрд в год.

id·217564·20260112_2046
Созданное ИИ фейковое приложение Grok с майнером атакует пользователей Mac
Какой iPhone купить в 2026 году?
ИИ с эмоциями и тотемным животным. Зачем Яндексу «люмены»?
Apple отправила MacBook Air на Intel и Watch Series 5 в «винтаж»
$555 тысяч в год: OpenAI ищет человека, который будет отвечать за угрозы ИИ
Apple сняла с производства 25 устройств в 2025 году
Apple планировала выпустить первые AirPods в ярких цветах
Apple выпустит iPhone Air 2 осенью 2026 года
Алиса AI получила встроенный редактор изображений
Нейросети Google и OpenAI научились «раздевать» людей на фото
ChatGPT получил тонкую настройку характера и эмоций
Стало известно, почему Apple не спешит с iPhone Fold
Складной iPhone показали на CAD-чертежах
Apple увеличит объём рекламы в App Store в 2026 году
Apple разрешила сторонние магазины приложений и альтернативные платежи в Японии
В Алисе AI заработал агент для поиска лучших цен
Люди начинают влюбляться в чат-ботов и использовать ИИ как эмоциональную опору
Люди всё чаще влюбляются в чат-ботов и используют ИИ как эмоциональную опору
США пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за давления на Apple, Google и Microsoft
OpenAI представила GPT Image 1.5 с улучшенным редактированием людей и сцен
Google признала проблему AI чат-ботов: точность ответов не дотягивает до 70%

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры