Официально: Apple будет использовать Google Gemini для новой Siri и Apple Intelligence

Apple заключила многолетнее соглашение о сотрудничестве с Google, в рамках которого будет использовать нейросеть Gemini для работы будущих функций Apple Intelligence и обновлённой Siri. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

«После тщательной оценки Apple пришла к выводу, что технология искусственного интеллекта Google обеспечивает наиболее эффективную основу для Apple Foundation Models, и с нетерпением ждет новых инновационных возможностей, которые она откроет для пользователей Apple», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге Google.

Отмечается, что ИИ-функции по-прежнему будут работать на устройствах Apple и в частном облаке Apple Private Cloud Compute, «сохраняя ведущие в отрасли стандарты конфиденциальности».

Apple отказалась раскрывать финансовые условия сделки. Google также не стала комментировать детали. Однако ранее Bloomberg сообщал, что использование Gemini обойдется купертиновцам примерно в $1 млрд в год.