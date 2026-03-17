Apple признала iPhone 4 и iPhone 5 устаревшими и перестала их ремонтировать

Apple обновила список устаревших устройств, добавив в него iPhone 4 (4 ГБ) и iPhone 5. Это означает, что данные смартфоны больше не подлежат официальному ремонту.

Согласно политике Apple, продукт становится винтажным через пять лет после того, как его перестали продавать, и устаревшим — через семь лет. Первые могут быть отремонтированы, но только при наличии запчастей, тогда как официальное обслуживание вторых прекращается полностью. В некоторых случаях сроки могут быть пересмотрены.

iPhone 5, представленный в 2012 году, был переведен в категорию винтажных в 2018 году и только сейчас окончательно утратил поддержку. Что касается iPhone 4, то его производство завершилось в 2013 году. После прекращения продаж в США оба устройства еще некоторое время продавались на развивающихся рынках.