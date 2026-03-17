OpenAI обновила линейку ИИ-моделей: вышли GPT-5.4 mini и nano

OpenAI анонсировала новые модели GPT-5.4 mini и GPT-5.4 nano, сделав акцент на скорости работы и снижении стоимости.

GPT-5.4 mini уже доступна в ChatGPT, API и Codex. Модель поддерживает работу с текстом и изображениями на входе, умеет использовать инструменты, выполнять вызовы функций, искать информацию в интернете и работать с файлами. Размер контекстного окна достигает 400 тысяч токенов.

По данным компании, GPT-5.4 mini значительно превосходит GPT-5 mini в задачах программирования, логических рассуждений и мультимодального анализа. При этом она работает примерно в два раза быстрее.

Стоимость использования модели через API составляет 0,75 доллара за миллион входных токенов и 4,5 доллара за миллион выходных.

GPT-5.4 nano ориентирована на задачи, где важны скорость и минимальная стоимость. Она доступна только через API и стоит 0,20 доллара за миллион входных токенов и 1,25 доллара за миллион выходных.

В OpenAI отмечают, что nano-версия подходит для вспомогательных задач — например, классификации данных, извлечения информации, ранжирования или работы с кодом.