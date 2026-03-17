«Цитрусовый» MacBook Neo потерял цвет после солнца

Пользователь показал, как ноутбук якобы потерял цвет после нескольких часов на солнце.
Пользователь TikTok под ником @312techie опубликовал фотографии и видео, на которых его MacBook Neo изменил цвет после непродолжительного воздействия солнечного света.

По его словам, ноутбук лежал на диване несколько часов. Часть корпуса была закрыта iPad, а открытые участки, как утверждается, выгорели — яркий «цитрусовый» оттенок стал заметно бледнее и приобрёл сероватый оттенок.

Ситуация вызвала обсуждение в комментариях. Одни пользователи считают, что подобное выгорание за столь короткое время маловероятно и речь может идти о постановке. Другие допускают, что проблема может быть связана с покрытием корпуса или особенностями окраски.

Пока подтверждений массового характера проблемы нет. Также неизвестно, в каких условиях находилось устройство и мог ли на результат повлиять нагрев или другие внешние факторы.

Окончательные выводы можно будет сделать только после независимых тестов и повторения подобного сценария в контролируемых условиях.

