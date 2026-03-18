Таинственная модель ИИ Hunter Alpha может оказаться новым DeepSeek V4

На платформе OpenRouter обнаружили мощную модель искусственного интеллекта под названием Hunter Alpha. Она появилась без указания разработчика и быстро привлекла внимание сообщества.

Модель описывается как система с примерно 1 триллионом параметров и контекстным окном до 1 миллиона токенов. Такие характеристики обычно встречаются у передовых ИИ-систем и требуют значительных вычислительных ресурсов.

В ходе тестов Hunter Alpha заявила, что является китайской моделью с обучением на данных до мая 2025 года. При этом система отказалась раскрывать своего создателя.

Некоторые разработчики предположили, что модель может быть связана с китайским стартапом DeepSeek и его будущей системой V4. На это указывают схожие параметры и особенности работы модели.

Однако прямых подтверждений нет. Часть экспертов считает, что сходства могут быть случайными, а различия в поведении указывают на другого разработчика.

Анонимные релизы моделей не редкость для подобных платформ. Они позволяют компаниям тестировать новые решения и собирать обратную связь без официального анонса.

С момента появления Hunter Alpha уже обработала более 160 миллиардов токенов. Модель активно используют в инструментах для разработки и системах ИИ-агентов.