Таинственная модель ИИ Hunter Alpha может оказаться новым DeepSeek V4

На платформе OpenRouter появилась анонимная модель ИИ Hunter Alpha. Разработчики предполагают, что за ней может стоять китайская компания DeepSeek.
Редакция The GEEK сегодня в 09:12

На платформе OpenRouter обнаружили мощную модель искусственного интеллекта под названием Hunter Alpha. Она появилась без указания разработчика и быстро привлекла внимание сообщества.

Модель описывается как система с примерно 1 триллионом параметров и контекстным окном до 1 миллиона токенов. Такие характеристики обычно встречаются у передовых ИИ-систем и требуют значительных вычислительных ресурсов.

В ходе тестов Hunter Alpha заявила, что является китайской моделью с обучением на данных до мая 2025 года. При этом система отказалась раскрывать своего создателя.

Некоторые разработчики предположили, что модель может быть связана с китайским стартапом DeepSeek и его будущей системой V4. На это указывают схожие параметры и особенности работы модели.

DeepSeek готовит новую ИИ-модель V4 с контекстом до 1 млн токенов

Однако прямых подтверждений нет. Часть экспертов считает, что сходства могут быть случайными, а различия в поведении указывают на другого разработчика.

Анонимные релизы моделей не редкость для подобных платформ. Они позволяют компаниям тестировать новые решения и собирать обратную связь без официального анонса.

С момента появления Hunter Alpha уже обработала более 160 миллиардов токенов. Модель активно используют в инструментах для разработки и системах ИИ-агентов.

