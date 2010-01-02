Исходный код Windows XP «слили» в Сеть

В открытом доступе появился исходный код легендарной Windows XP. Код операционной системы опубликовали на анонимном форуме 4chan, а чуть позже он появился на торрентах и в файлообменнике MEGA. Общий вес архива составляет 42,9 ГБ. В самой Microsoft заявили, что проведут расследование на утечку данных.

Стоит отметить, опубликованный код навряд ли представляет какую-либо опасность для пользователей. Злоумышленники не будут разрабатывать вредоносные программы для Windows XP из-за малой численности компьютеров работающих на устаревшей операционной системе. Однако эксперты считают, что изучение кода может помочь хакерам обнаружить уязвимости в актуальных системах Windows.

Исходники операционных систем Microsoft уже не в первый раз попадают в Сеть. Несколько лет назад был опубликован код связанный с Windows 10.