iPhone X взорвался и серьёзно обжёг пользователя

В Австралии произошёл инцидент, связанный с iPhone X. Владелец телефона Роберт Де Роуз из Мельбурна сначала услышал треск и шипение, а затем смартфон загорелся прямо в кармане, от него пошёл чёрный дым.

В результате пользователь получил ожог второй степени. Также возгорание повредило само устройство и одежду.

Де Роуз обратился в Apple, но компания никак не отреагировала на инцидент. После этого пострадавший подал в суд на корпорацию из Купертино. Делом занимается адвокатская контора Carbone Lawyers.

Ещё один иск был подан от имени Де Роуза, там утверждается, что у него взорвались смарт-часы Apple Watch. На это компания уже дала официальный комментарий, заявив, что изучает ситуацию.