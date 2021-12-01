iPhone SE 3 выйдет в 2022 году

По информации тайваньской исследовательской компании TrendForce смартфон iPhone SE 3 могут показать в первом квартале 2022 года. Не исключено, что его покажут на отдельном мероприятии или на весеннем ивенте вместе с iMac 27, Mac mini и iPad Pro.

Аналитики уверены, что таким образом в Купертино планируют предложить недорогой смартфон с 5G. Это позволит отгрузить 25-30 млн единиц до конца будущего года.

При этом не исключено, что новинка изменит название и будет называться не iPhone SE 3, а iPhone SE Plus. Пока что предполагается два варианта дизайна: на основе iPhone 8 с экраном 4,7 дюйма или на базе iPhone XR с экраном на 6,1 дюйма. При этом специалисты не исключают, что новинка получит процессор A15.

Цены пока не сообщаются, однако модель SE 2020 года стоила 40 000 рублей в минимальной комплектации.