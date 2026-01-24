iPhone Fold может выйти в 2027 году и стать самым дорогим смартфоном Apple

Китайские СМИ сообщают, что Apple планирует выпустить первый складной смартфон iPhone Fold в третьем квартале 2027 года.

По данным источников, устройство получит горизонтальный форм-фактор с внутренним складным экраном. Диагональ внешнего дисплея составит около 5,49 дюйма, а в разложенном виде экран вырастет до 7,76 дюйма — почти уровень iPad mini.

Сообщается, что iPhone Fold оснастят двойной камерой с 48-мегапиксельным сенсором, чипом A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью более 5000 мА·ч. Во внутренний дисплей якобы встроят подэкранную фронтальную камеру, а для разблокировки будет использоваться боковой сканер отпечатков пальцев.

Ожидаемая цена iPhone Fold составит от 1800 до 2500 долларов. Если информация подтвердится, новинка станет самым дорогим смартфоном в истории Apple.