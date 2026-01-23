iPhone 18 будет сиять: он может стать ярче и дороже | The GEEK
iPhone 18 будет сиять: он может стать ярче и дороже

Если слухи подтвердятся, iPhone 18 получит апгрейд дисплея, который может отразиться на цене устройства.
Редакция The GEEK сегодня в 00:12

В сети появились новые слухи о базовом iPhone 18, релиз которого ожидается в начале 2027 года. Ранее предполагалось, что модель получит дисплей, близкий по характеристикам к экрану iPhone 17, однако свежая утечка указывает на возможный апгрейд яркости.

По данным инсайдера Instant Digital в Weibo, китайский производитель BOE может не справиться с заказами Apple на OLED-панели. Причина — слишком высокие требования компании к уровню яркости дисплея.

Если информация подтвердится, iPhone 18 получит более яркий экран, чем iPhone 17, у которого заявлены 1000 нит типичной яркости, до 1600 нит в HDR и пиковые значения до 3000 нит.

Согласно утечкам, базовый iPhone 18 оснастят 6,27-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и Dynamic Island. Других изменений в конструкции экрана пока не упоминается.

Apple традиционно не комментирует утечки, поэтому информацию стоит воспринимать как предварительную.

