Apple представила MacBook Pro и MacBook Air на чипах M5

Apple обновила всю линейку ноутбуков: MacBook Pro 14″ и 16″ получили чипы M5 Pro и M5 Max, а MacBook Air — базовый M5. Продажи Pro-моделей стартуют 11 марта, Air уже доступен для предзаказа.

MacBook Pro: быстрее, больше памяти, дороже

M5 Pro предлагается в конфигурациях с 15 или 18 ядрами CPU и 16 или 20 ядрами GPU. M5 Max получил 18 процессорных и до 40 графических ядер. Оба чипа построены на архитектуре Fusion Architecture, объединяющей два кристалла в единую систему. По сравнению с предыдущим поколением процессорная часть стала быстрее на 30%, графика — на 20%, производительность в задачах трассировки лучей выросла на 35%.

Младшие конфигурации теперь комплектуются 1 ТБ SSD вместо 512 ГБ, модели на M5 Max — 2 ТБ в базе. Скорость накопителя достигает 14,5 ГБ/с — вдвое быстрее предшественника. M5 Pro поддерживает до 64 ГБ унифицированной памяти с пропускной способностью 307 ГБ/с, M5 Max — до 128 ГБ и 614 ГБ/с.

Все модели получили чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Цены на MacBook Pro:

14″ (M5 Pro) — от $2 199 (~170 800 ₽)

14″ (M5 Max) — от $3 599 (~279 600 ₽)

16″ (M5 Pro) — от $2 699 (~209 700 ₽)

16″ (M5 Max) — от $3 899 (~302 900 ₽)

MacBook Air: наконец-то 512 ГБ в базе

Главное изменение в Air — базовый объём SSD вырос с 256 ГБ до 512 ГБ, максимальный составляет 4 ТБ. Пропускная способность памяти увеличилась до 153 ГБ/с — почти на треть больше, чем у предыдущей модели. Чип Apple N1 обеспечивает поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Предзаказы уже открыты. Базовая версия 16 ГБ + 512 ГБ — от $1 099 (~85 400 ₽). Цветовая палитра не изменилась: серебристый, голубой, чёрный и золотистый.