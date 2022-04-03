iPhone с подэкранным Face ID выйдет в 2024 году

Мин-Чи Куо поделился новыми прогнозами относительно подэкранного сканера в iPhone.

Ранее предполагалось, что через два года в iPhone 15 появятся подэкранные датчики Face ID или Touch ID. Потом стало известно, что Apple перенесла нововведение.

Сейчас Мин-Чи Куо сообщает, что техногию реализуют в 2024 году в iPhone 16.

Росс Янг, глава DSCC, также утверждает, что iPhone без вырезов выйдет в 2024 году.

Рендеры iPhone 14 PRo

В этом году от привычной челки откажутся только в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Вместо нее сделают два выреза.

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