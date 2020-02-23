iPhone 9 появился на новых рендерах в шести цветах
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Новости

iPhone 9 появился на новых рендерах в шести цветах

С каждым днём количество слухов, инсайдов и рендеров iPhone 9 (SE 2) растёт. Сегодня создал новые изображения доступного айфона ресурс 9TechEleven. Он утверждает, что новинка будет представлена в шести цветах: красном, розовом, чёрном, белом, синем и желтом.

Новые рендеры выглядят вполне реально. Ожидается, что смартфон получит дизайн от iPhone 8. На двойную-тройную камеру никто не рассчитывал — это прерогатива флагманских моделей. Также ожидается, что новинка получит мощный процессор A13, 4,7-дюймовый дисплей и 3 Гб оперативной памяти. Стоимость устройства пока под вопросом — часть аналитиков прочит ценник в $399, часть в $400-500.

  • iPhone 9 (SE 2)

Вчера iPhone 9 заметили на официальном сайте Apple. Однако, опубликованный скриншот вызывает сомнение. Во-первых, это изображение появлялось ранее и было заявлено как рендер. Во-вторых, дизайн не тот, что обещают аналитики.

  • iPhone 9 (SE 2)

По слухам, Apple представит доступный iPhone 31 марта. В продажи устройство поступит не сразу, так как ключевое производство приостанавливало свою работу из-за коронавируса.

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