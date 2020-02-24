iPhone 9 (SE 2) засветился на официальном сайте Apple

Известный инсайдер AndroidSaint опубликовал изображение iPhone 9 (SE 2), которое якобы появились на официальном сайте Apple.

На изображении написано, что страница тестовая. Судя по всему, она не должна была быть опубликованной для глаз обычных пользователей. Однако, Apple редко допускает оплошности со сливом дизайна или характеристик новинок.

Рендеры, которые предоставил инсайдер, ранее уже появлялись в Сети. Поэтому ситуация кажется немного запутанной и вызывает сомнения.





Ранее опубликованные рендеры iPhone 9 (SE 2)

К тому же, другие инсайдеры прочат iPhone 9 (SE 2) немного другой дизайн. И таких рендеров было намного больше, чем возникшей сейчас версии.







Другие рендеры iPhone 9 (SE 2)

Будущий iPhone 9 должен получить дизайн от iPhone 8, мощный процессор A13 и ценник в $399. По слухам, смартфон представят 31 марта. Продажи новинки могут немного задержаться из-за карантина на заводе Foxconn. Купертиновцы даже начали премировать сотрудников, которые готовы приступить к работе прямо сейчас.