iPhone 9 появился на новом живом фото

iPhone 9 (SE 2) уже наделал в Сети много шума. Он постоянно появляется на новых рендерах, видео, фото и даже в отчетах аналитиков. Сейчас появилось еще одно живое фото будущего доступного айфона. Осторожно: картинка может оказаться фейком.

На снимке смартфон в белом цвете и с дизайном идентичным iPhone 8. По слухам, он и должен быть похож на него, но не являться его копией. Возможно, производитель решил обновить “внутренний мир” устройства, а внешний оставить как прежде, только сместив ниже логотип на задней панели.

По сообщениям аналитиков, iPhone 9 могут представить 31 марта. В продажи он поступит в апреле-мае этого года. Кстати магазины аксессуаров уже запустили продажи чехлов на новинки.





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Ожидается, что новинка получит мощный процессор A13, 4,7-дюймовый дисплей и 3 Гб оперативной памяти. Стоимость устройства пока под вопросом — часть аналитиков прочит ценник в $399, часть в $400-500.