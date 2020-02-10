Магазины уже запустили предзаказы на чехлы iPhone 9
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Магазины уже запустили предзаказы на чехлы iPhone 9

Пользователи с замиранием сердца ждут выхода iPhone 9. В свою очередь, дизайнеры мучают их своими многочисленными рендерами. Но в стороне не остаются и уважающие себя магазины, которые уже выставляют на предварительную продажу чехлы для не вышедшего смартфона.

Сейчас многие производители уже проектирует чехлы для будущего доступного iPhone. Сами чехлы создаются на основе утечек и рендеров. Обычно такая схема срабатывает и компании могут сразу после презентации предоставить покупателям широкий выбор.

  • iPhone Se 2
  • iPhone Se 2
  • iPhone Se 2
  • iPhone Se 2

На данный момент предзаказы уже можно оформить на интернет-площадках Totallee, Alibaba и Amazon.

  • E0547df4 1037 499e 9746 A708826e48a1
  • 032e9886 4639 4edb 82b0 Eb2392131e0b

Ожидается, что iPhone 9 или SE 2 получит 4,7-дюймовый дисплей, кнопку Touch ID, новенький процессор A13 и приятный ценник в $399.

Когда именно Apple представит смартфон неизвестно. Скорее всего, это произойдёт в марте. Однако, запуск продаж остаётся под вопросом — ведь все ключевые заводы по производству iPhone 9 временно закрыты из-за вспышки коронавируса. Надеемся, что у Apple по старинке есть запасной план.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить