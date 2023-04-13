Показаны кнопки громкости и беззвучного режима в iPhone 15 Pro

Появились качественные рендеры iPhone 15 Pro, которые сделаны на основе последних слухов и проектных чертежах. Их создали журналисты из издания MacRumors совместно с инсайдером под ником Unknownz21.

В частности, они показали, как может выглядеть iPhone 15 Pro c новой кнопкой громкости и без легендарного «переключателя» звука. Последний хотят изменить на программируемую кнопку, как это реализовано в Apple Watch Ultra.

Кнопки громкости станут более монолитными и между ними сократится свободное пространство. При этом инсайдер предупреждает, что их дизайн может измениться к финальной стадии проектирования. Сам смартфон останется в прежнем внешним виде, но с небольшими изменениями в блоке камер.

Ранее стало известно от аналитика Мин-Чи Куо, что Apple не сможет вовремя реализовать сенсорные кнопки громкости и перенесет их в смартфоны 2024 года.