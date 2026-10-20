Apple купила активы Samplab — ИИ-редактора нот в аудиозаписях

Apple приобрела часть активов разработчика ИИ-аудиоредактора Samplab в июне 2026 года и наняла часть его сотрудников. Как сообщает MacRumors, сведения о сделке содержатся в уведомлении Еврокомиссии, опубликованном 19 октября.

Samplab предлагал настольное приложение и плагины для преобразования аудио в MIDI, распознавания и редактирования аккордов, а также разделения композиций на отдельные партии. Редактор позволял менять ноты в полифоническом аудио, сохраняя исходный тембр.

По предположению MacRumors, инструменты Samplab могут появиться в Logic Pro или GarageBand. В Logic Pro уже есть функция разделения партий Stem Splitter и распознавание аккордов Chord ID, тогда как редактирование нот в полифоническом аудио стало бы новой возможностью.

В рамках закона о цифровых рынках Apple обязана уведомлять Еврокомиссию о сделках, связанных с ключевыми платформенными и цифровыми сервисами, а также сбором данных. Samplab прекратил работу 17 сентября 2026 года, а его сайт теперь перенаправляет посетителей на Apple.com.