iPhone 15 Pro может лишиться легендарного переключателя бесшумного режима

Apple может установить новые кнопки выключения звука и регулировки громкости в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Об этом сообщил блогер с YouTube-канала ZONEofTECH. Согласно его информации, Apple планирует заменить переключатель беззвучного режима на обычную кнопку, которая будет выключать звук по нажатию.

Кроме того, блогер предполагает, что Apple может установить единую кнопку управления громкостью вместо раздельных кнопок, как это было раньше. В рендерах iPhone 15 Pro изображено два контакта под кнопку громкости, в то время как в обычном iPhone 15 их четыре.

Несмотря на то, что Apple начиная с iPhone 4 устанавливала раздельные кнопки регулировки громкости в своих айфонах, блогер указывает, что в iPhone 2G, 3G и 3GS была одна качелька для управления громкостью.