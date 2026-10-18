Apple раскрыла ёмкость аккумулятора iPhone Duo

В преддверии старта продаж iPhone Duo компания наконец-то раскрыла точную ёмкость его аккумулятора. Характеристики появились на официальном сайте Apple для размещения нормативной информации об устройствах бренда.

Согласно документу, ёмкость аккумулятор iPhone Duo составляет 4883 мАч. Так как складной смартфон выпускается исключительно с поддержкой eSIM, характеристики его АКБ должны быть одинаковыми во всех регионах.

Для сравнения, iPhone 18 Pro в версии, поддерживающей только eSIM, оснащён батареей на 4288 мАч, а iPhone 18 Pro Max (только eSIM) — 5567 мАч.

Напомним, ранее The GEEK опубликовал подробные характеристики iPhone Duo.