Apple анонсировала презентацию на 28 октября: покажут новые MacBook Pro и iPad mini

Apple официально объявила о проведении второй октябрьской презентации. Мероприятие под названием «Pro and Tell» состоится 28 октября в Лос-Анджелесе и начнётся в 20:00 по московскому времени. Компания уже разослала приглашения представителям СМИ.

Главной новинкой, по данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, станут обновлённые MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов. Впервые в истории линейки ноутбуки получат сенсорные OLED-экраны, а привычный вырез под камеру заменит Dynamic Island, знакомый пользователям iPhone.

Также ожидаются более лёгкий корпус и процессоры M5 Pro и M5 Max. При этом Apple сохранит привычное управление с помощью клавиатуры и трекпада, дополнив его возможностью взаимодействия с macOS через сенсорный экран.

Помимо флагманских ноутбуков, компания может представить базовый 14-дюймовый MacBook Pro и обновлённый iMac с процессором M6, который ранее дебютировал в Mac mini. Существенных изменений дизайна у обеих моделей не ожидается.

Ещё одной новинкой должен стать iPad mini с OLED-дисплеем. Планшету приписывают переработанную акустическую систему и фронтальную камеру, расположенную на длинной стороне корпуса для удобства видеозвонков в горизонтальной ориентации.

Напомним, 13 октября Apple уже провела презентацию устройств для умного дома, представив HomeView, обновлённый Apple TV 4K и HomePod mini второго поколения.

Точный список устройств Apple пока не раскрывает. Подробности станут известны во время предстоящего мероприятия.