iPhone 15 Pro не получит сенсорные кнопки громкости

Похоже, что iPhone 15 Pro не сможет похвастаться сенсорными кнопками громкости из-за технических проблем с массовым производством. Об этом сообщил авторитетный инсайдер и аналитик Мин-Чи Куо. Помимо него, другие японские аналитики Джефф Пу и Шелли Чоу также считают, что смартфон не будет оснащен новыми физическими кнопками.

Куо подчеркнул, что у Apple есть время на внесение изменений в дизайн будущего iPhone 15 Pro, так как устройство находится на ранней стадии разработки EVT. Однако, внесение изменений может привести к небольшой задержке в массовом производстве, что может повлиять на возможность покупки нового смартфона потребителями.

Если сенсорные кнопки не будут реализованы, то нововведение появится только к 2024 году.