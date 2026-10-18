Apple распорядилась не посещать её магазины для покупки iPhone Duo

iPhone Duo поступит в продажу только 23 октября, но после старта предзаказов все устройства сразу же были распроданы. В связи с этим сотрудникам розничных магазинов компании было поручено предупредить покупателей о непосещении Apple Store для покупки складного смартфона, если у них не оформлен предварительный заказ.

Аналитики считают, что на нехватку iPhone Duo повлияли производственные трудности, а высокий спрос привёл к дефициту товара. На момент написания этой заметки, в американском онлайн-магазине Apple сроки поставки всех конфигураций iPhone Duo назначены на 25 января 2027 года.

Напомним, ранее The GEEK опубликовал подробные характеристики iPhone Duo.