AMD выпустила FSR 4.1 с поддержкой Radeon RX 6000
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AMD выпустила FSR 4.1 для Radeon RX 6000 раньше обещанного срока

FSR 4.1 также адаптировали для Xbox Series X и S и портативных консолей на Ryzen Z.
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Редакция The GEEK сегодня в 21:01
AMD выпустила FSR 4.1 для Radeon RX 6000 раньше обещанного срока

AMD выпустила FSR 4.1 с поддержкой Radeon RX 6000 20 октября 2026 года, хотя ранее обещала её лишь в начале 2027-го. Обновление также охватывает Xbox Series X и S, портативные консоли на Ryzen Z и системы с Ryzen AI Max и AI 9.

По заявлению AMD, для старого оборудования нейросеть адаптировали к вычислениям INT8 вместо матричного ускорения FP8 на Radeon RX 9000. Размер модели для портативных устройств дополнительно уменьшили: он составляет менее половины размера полной версии.

В тесте Tom’s Hardware на Radeon RX 6900 XT переход с FSR 3 на FSR 4 в Cyberpunk 2077 снизил производительность примерно на 13%. Проверку проводили в 4K в режиме «Сбалансированный». По оценке издания, изображение стало чётче и стабильнее, особенно в движении.

По заявлению AMD, в FSR Frame Generation улучшили равномерность вывода кадров. Поддержку Vulkan для FSR 4.1 добавят позднее. Технология FSR Ray Regeneration уже доступна в Warhammer 40,000: Darktide. По словам компании, в дальнейшем её получат и другие игры.

Драйвер Radeon 26.10.1 доступен через AMD Adrenalin и сайт AMD. Он также добавляет поддержку Call of Duty: Modern Warfare 4, Star Wars: Galactic Racer и Final Fantasy Resonance. Владельцам Xbox и портативных консолей на Ryzen Z2 потребуется обновление от производителя устройства.

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