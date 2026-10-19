Почти 55% выбрали Samsung: складной iPhone Duo проиграл Galaxy Z Fold8
Новости

Почти 55% выбрали Samsung: складной iPhone Duo проиграл Galaxy Z Fold8

За смартфон Samsung проголосовали почти втрое больше участников, чем за новинку Apple.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:17
Почти 55% выбрали Samsung: складной iPhone Duo проиграл Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Fold8 оказался значительно популярнее складного iPhone Duo среди читателей Android Authority. Издание провело опрос, предложив пользователям выбрать смартфон, который они готовы приобрести за собственные деньги.

В голосовании приняли участие более 2700 человек. За Samsung Galaxy Z Fold8 высказались 54,6% респондентов, тогда как iPhone Duo выбрали только 18,8%. Ещё около 7% участников предпочли дождаться полноценных обзоров складного iPhone.

При этом 19,5% опрошенных не заинтересованы в покупке складных смартфонов независимо от производителя. Одной из причин остаётся высокая стоимость устройств, приближающаяся к $2000.

Примечательно, что iPhone Duo получил поддержку Apple Pencil, от которой Samsung отказалась в последних поколениях Galaxy Z Fold. Тем не менее наличие стилуса и интеграция с iOS не помогли Apple привлечь большинство участников голосования.

Результаты показывают, что Samsung сохраняет преимущество среди аудитории Android Authority даже после выхода первого складного iPhone. Однако опрос отражает предпочтения читателей издания, а не реальные продажи или расстановку сил на мировом рынке.

Обсудить

Главное по теме

Новости Apple раскрыла ёмкость аккумулятора iPhone Duo

Не так уж и много, но Apple славится своей оптимизацией.
Новости Apple распорядилась не посещать её магазины для покупки iPhone Duo Новости Российским банкам станет сложнее возвращаться в App Store из-за новых правил Apple

Похожие материалы

iPhone Появились изображения Nubia V90 Pro: новый смартфон с 108 Мп камерой и дизайном под iPhone 18 Pro

Пиковая яркость достигает 1000 нит, что обеспечивает комфортное использование на солнце.

 Apple Apple распродала все iPhone Duo в 2026 году за считанные минуты

Apple запустила предзаказы на iPhone Duo в более чем 70 странах.

 Android iOS запустили на Android-смартфоне

Проект обещают сделать полностью бесплатным и открыть исходный код после завершения разработки.

 Apple OpenAI подает в суд на Apple за кражу данных о нераскрытом устройстве

OpenAI обвиняет бывшего сотрудника Apple в краже 100+ файлов с проектами.

Скидки и подборки

Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни

Последние новости

Huawei готовит Mate X8 с защитой экрана от посторонних глаз Call of Duty: Modern Warfare 4 получила 92% положительных отзывов на Steam Honor Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2 получили защиту IP69K и 185-герцовый экран Tesla не гарантирует поставку летающего Roadster покупателям Firefox на Android получил 13 000 расширений, превзойдя Chrome и Brave Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

12 октября · Honor

HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

Проверяем, насколько удачно HONOR совместила автономность и повседневные функции.
  1. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  2. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  3. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  4. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  5. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
Смотреть все обзоры →