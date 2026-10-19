Почти 55% выбрали Samsung: складной iPhone Duo проиграл Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Fold8 оказался значительно популярнее складного iPhone Duo среди читателей Android Authority. Издание провело опрос, предложив пользователям выбрать смартфон, который они готовы приобрести за собственные деньги.

В голосовании приняли участие более 2700 человек. За Samsung Galaxy Z Fold8 высказались 54,6% респондентов, тогда как iPhone Duo выбрали только 18,8%. Ещё около 7% участников предпочли дождаться полноценных обзоров складного iPhone.

При этом 19,5% опрошенных не заинтересованы в покупке складных смартфонов независимо от производителя. Одной из причин остаётся высокая стоимость устройств, приближающаяся к $2000.

Примечательно, что iPhone Duo получил поддержку Apple Pencil, от которой Samsung отказалась в последних поколениях Galaxy Z Fold. Тем не менее наличие стилуса и интеграция с iOS не помогли Apple привлечь большинство участников голосования.

Результаты показывают, что Samsung сохраняет преимущество среди аудитории Android Authority даже после выхода первого складного iPhone. Однако опрос отражает предпочтения читателей издания, а не реальные продажи или расстановку сил на мировом рынке.