Apple запретила покупать больше двух iPhone Duo
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Apple запретила покупать больше двух iPhone Duo

Не больше двух смартфонов в одни руки.
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Редакция The GEEK сегодня в 14:21
Apple запретила покупать больше двух iPhone Duo

Apple ограничила количество складных iPhone Duo, доступных для предзаказа. Теперь один покупатель может заказать не более двух смартфонов. Об этом сообщает MacRumors.

При попытке добавить в корзину третье устройство интернет-магазин Apple выводит предупреждение об ограничении. Правило действует в США, Китае, Гонконге, Сингапуре и ряде европейских стран. Когда именно компания ввела лимит, неизвестно.

Ограничения появились на фоне высокого спроса на первый складной iPhone. Предзаказы открылись 16 октября, а уже через полчаса предполагаемые сроки доставки некоторых конфигураций сдвинулись на 25 января 2027 года. Позднее Apple начала переносить часть заказов на более ранние даты.

Причины введения ограничений компания не объяснила. Предположительно, мера призвана сдержать массовые закупки смартфонов для последующей перепродажи.

Более того, Apple распорядилась не посещать её магазины для покупки iPhone Duo, если у них не оформлен предварительный заказ.

Официальный старт продаж iPhone Duo запланирован на 23 октября. В США стоимость смартфона начинается от $1999.

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