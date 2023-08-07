iPhone 15 Pro показали на живых фотографиях

Популярный инсайдер под ником Ice Universe опубликовал живые фотографии iPhone 15 Pro, которые подтверждают несколько ключевых изменений в дизайне и характеристиках будущих айфонов.

Важным изменением станет замена уже устаревшего разъема Lightning на USB-C, что обеспечит более высокую скорость передачи данных по кабелю.

Также появится новая программируемая кнопка действия, которая заменяет переключатель «Звук/Без звука» и имеет много других функций, включая быстрый запуск камеры и диктофона.

Конечно, это не все нововведения, которые будут представлены в iPhone 15 Pro и ожидается, что смартфон также будет иметь другие интересные особенности.

Дата презентации iPhone 15 Pro пока не подтверждена официально, но по слухам Apple может представить новую линейку смартфонов 13 сентября.

Ранее стало известно, что вся серия iPhone 15 получит USB-C и «динамический остров».