В iOS 17 обнаружили упоминание новой кнопки iPhone 15 Pro

Вчера состоялся выход четвертой бета-версии iOS 17, а в её коде уже нашли упоминание новой кнопки «Действие», которая ожидается в iPhone 15 Pro.
Согласно обнаруженному коду, кнопка получит до 9 различных назначений. Уже известны названия и предположительные функции:
- Доступность. Опция позволит получить быстрый доступ из раздела «Универсальный доступ»;
- Команды. Аналогично, как и в Apple Watch Ultra, можно будет запускать любые команды созданные в приложения Shortcuts;
- Беззвучный режим. Позволит пользователям включать или выключать звук;
- Камера. Быстрый запуск камеры;
- Фонарик. Быстрый запуск фонарика на задней части корпуса;
- Фокус. Можно активировать или деактивировать режим фокусировки;
- Лупа. Быстрый доступ к камере iPhone в качестве увеличительного стекла для увеличения небольшого текста или объектов;
- Перевод. Запуск приложения Перевод;
- Голосовые заметки. Запуск записи голосовой заметки с помощью приложения Voice Memos.
Предположительно кнопка «Действие» появится только во флагманских моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
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