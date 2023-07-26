В iOS 17 обнаружили упоминание новой кнопки iPhone 15 Pro

Вчера состоялся выход четвертой бета-версии iOS 17, а в её коде уже нашли упоминание новой кнопки «Действие», которая ожидается в iPhone 15 Pro.

Согласно обнаруженному коду, кнопка получит до 9 различных назначений. Уже известны названия и предположительные функции:

Доступность. Опция позволит получить быстрый доступ из раздела «Универсальный доступ»;

Опция позволит получить быстрый доступ из раздела «Универсальный доступ»; Команды. Аналогично, как и в Apple Watch Ultra, можно будет запускать любые команды созданные в приложения Shortcuts;

Аналогично, как и в Apple Watch Ultra, можно будет запускать любые команды созданные в приложения Shortcuts; Беззвучный режим. Позволит пользователям включать или выключать звук;

Позволит пользователям включать или выключать звук; Камера. Быстрый запуск камеры;

Быстрый запуск камеры; Фонарик. Быстрый запуск фонарика на задней части корпуса;

Быстрый запуск фонарика на задней части корпуса; Фокус. Можно активировать или деактивировать режим фокусировки;

Можно активировать или деактивировать режим фокусировки; Лупа. Быстрый доступ к камере iPhone в качестве увеличительного стекла для увеличения небольшого текста или объектов;

Быстрый доступ к камере iPhone в качестве увеличительного стекла для увеличения небольшого текста или объектов; Перевод. Запуск приложения Перевод;

Запуск приложения Перевод; Голосовые заметки. Запуск записи голосовой заметки с помощью приложения Voice Memos.

Предположительно кнопка «Действие» появится только во флагманских моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.