Яндекс запустил умные номера с Алисой для гостиничного бизнеса

Яндекс представил комплексное решение для гостиничного бизнеса. Отели смогут устанавливать в номерах Станции с Алисой, ТВ-приставки и устройства умного дома.

Алиса будет отвечать на вопросы гостей об отеле: где проходит завтрак, когда работает спа-зона или что посмотреть поблизости. Ответы формируются на основе базы знаний, которую смогут обновлять сотрудники гостиницы.

При подключении опции «Умный номер» гости смогут голосом управлять светом, климатом и другими устройствами. Также предусмотрен доступ к Яндекс Плюсу: пользователь сможет войти в свой аккаунт, а после выезда данные автоматически сбросятся.

Для сотрудников отеля Яндекс предоставит ПО для управления устройствами и загрузки информации для Алисы. Решение работает по подписке, стоимость начинается от 500 рублей в месяц за номер. Устройства приобретаются отдельно.