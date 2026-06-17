Яндекс запустил умные номера с Алисой для гостиничного бизнеса
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Яндекс запустил умные номера с Алисой для гостиничного бизнеса

Отели смогут устанавливать в номерах Станции с Алисой, ТВ-приставки и устройства умного дома.
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Редакция The GEEK сегодня в 15:00
Яндекс запустил умные номера с Алисой для гостиничного бизнеса

Яндекс представил комплексное решение для гостиничного бизнеса. Отели смогут устанавливать в номерах Станции с Алисой, ТВ-приставки и устройства умного дома.

Алиса будет отвечать на вопросы гостей об отеле: где проходит завтрак, когда работает спа-зона или что посмотреть поблизости. Ответы формируются на основе базы знаний, которую смогут обновлять сотрудники гостиницы.

При подключении опции «Умный номер» гости смогут голосом управлять светом, климатом и другими устройствами. Также предусмотрен доступ к Яндекс Плюсу: пользователь сможет войти в свой аккаунт, а после выезда данные автоматически сбросятся.

Для сотрудников отеля Яндекс предоставит ПО для управления устройствами и загрузки информации для Алисы. Решение работает по подписке, стоимость начинается от 500 рублей в месяц за номер. Устройства приобретаются отдельно.

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