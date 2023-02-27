iPhone 15 Pro Max получит титановый корпус и более тонкие рамки

Согласно опубликованным CAD-рендерам в Twitter, дизайн iPhone 15 Pro Max получит несколько изменений в дизайне. Издание 9to5Mac подтвердило подлинность этих изменений.

Новая модель iPhone 15 Pro Max будет иметь более узкие рамки вокруг экрана, что приведет к уменьшению высоты и ширины устройства. Толщина же увеличится на 0,4 мм. Камера также будет модифицирована с использованием новых линз, что приведет к сокращению ее выступа на 0,59 мм.

Рамка вокруг корпуса будет выполнена из матового титана и соединит дисплей и заднюю панель. Кнопки регулировки громкости и включения будут реагировать на силу нажатия.

Вместо разъема Lightning для зарядки наконец-то будет разъем USB-С.