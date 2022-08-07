iPhone 14 Pro сравнили на фото с iPhone 13 Pro

Появились фото, на котором грядущий iPhone 14 Pro сравнили с iPhone 13 Pro. Сразу бросается в глаза, что блок камеры стал практически в половину больше.

Уже известно, что толщина модуля в основной камере iPhone 14 Pro увеличится не просто так — Apple впервые использует в нем 48-мегапиксельный датчик. Это позволит устройству снимать видео в формате 8K. По словам аналитиков, камера iPhone 14 Pro и 14 Pro Max выведет мобильную фотографию на новый уровень.

В целом, все самые классные обновления в этом году получат только Pro-версии. iPhone 14 Pro и 14 Pro Max приписывают новые процессоры Apple A16 Bionic, обновленный дисплей без «челки», более тонкие рамки и даже функцию Always-on Display. Базовые iPhone 14 и 14 Max ждут более скромные изменения.

Кстати, стоимость на всю линейку iPhone 14 может вырасти на $100, об этом можно почитать здесь.

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