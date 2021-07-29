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Новости

iPhone 14 окончательно лишится «чёлки»

Появились свежие утечки относительно будущего iPhone 14. Судя по всему, эта линейка лишится памятной «чёлки» — все датчики оттуда перенесут под экран. Apple ранее уже запатентовала технологию размещения сенсора Face ID под дисплеем. Туда же «переедут» датчики освещённости и приближения, а также сканер Touch ID.

При этом нужно понимать, что плотность пикселей в местах размещения датчиков на экране будет ниже в момент работы. А сами сенсоры могут сбоить при работе или давать некачественное изображение (актуально для селфи-камер).

При этом в версии iPhone 13 пока что ожидается традиционная «чёлка», хотя она будет и меньше по размеру. Эту линейку покажут уже у сентябре-октябре.

Забавно, что именно Apple создала моду на вырезы под камеру, однако в плане размещения датчиков под экраном она следует в кильватере ZTE (камера под экраном), Xiaomi (сканер отпечатка) и так далее.

Источник:
Gizchina

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