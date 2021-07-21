Apple запатентовала подэкранный Face ID

Инсайдеры утверждают, что в iPhone 13 будет датчик Face ID, а вот сканера Touch ID в кнопке или под экраном не ожидается. Однако в Купертино уже думают о будущем, и потому свежий патент описывает двойную систему авторизации.

Во-первых, Face ID будет размешаться под экраном для идентификации владельца по лицу. Во-вторых, там же окажется и Touch ID для распознавания отпечатка пальцев.

В патенте сообщается, что для этого будут использованы «полупрозрачные отверстия» в экране и «невидимые зазоры в материале». При этом, если датчики повлияют на качество изображения, то от них откажутся.

Сами модули дисплеев могут стать толще, но зато смартфоны лишатся чёлки.