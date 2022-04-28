Макеты iPhone 14 сравнили с iPhone 13 на видео

На YouTube появились первые сравнения макетов iPhone 14 и настоящих iPhone 13. С их помощью можно увидеть, какие размеры будут у новой серии смартфонов. По слухам, Apple готовит четыре версии iPhone 14: два с экраном 6,1 дюйма и два с диагональю 6,7 дюйма.

Новый 6,7-дюймовый iPhone 14 Max практически идеально размещается в фирменный чехол от iPhone 13 Pro Max. Однако новый блок камер оставляет незакрытое пространство.

Макеты ‌iPhone 14‌ и 14 Pro с 6,1-дюймовым экраном, не помещаются в чехлы от прошлогодних смартфонов. Apple изменит размеры корпуса и выступы камеры.

Выход iPhone 14 ожидается в сентябре. Базовые версии получат стандартный вырез в экране, а модели с приставкой «Pro» станут обладателями экрана с небольшими отверстиями в виде точек.

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