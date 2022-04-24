iPhone 14 получит улучшенную камеру и лишится модели mini

Популярный журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о грядущих iPhone 14. Традиционно их выход состоится осенью 2022 года.

По данным Гурмана новая серия будет мало чем отличаться внешне от iPhone 12 и iPhone 13. Тот же плоский корпус и закругленные края, но «чёлку» в дисплее заменят круглые вырезы для фронтальной камеры и датчика Face ID. Скрыть полностью камеру и Face ID под экраном смогут только к 2024 году.

Также стало известно, что в модельном ряду не будет iPhone mini – его продажи не так хороши, как хотела Apple. Другие модели обзаведутся увеличенным дисплеем. Всего выйдет четыре версии:

iPhone 14 с 6,1-дюймовым экраном;

iPhone 14 Max — с 6,7-дюймовым;

iPhone 14 Pro — 6,1 дюймов;

iPhone 14 Pro Max — 6,7 дюймов.

Флагманские модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат улучшенную камеру с разрешением 48 Мп и процессоры A16. Базовым моделям останется чип A15 и камера на 12 Мп.

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