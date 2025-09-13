Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

Моноблок WA272 от AOPEN, дочернего бренда популярной компании Acer Group, появился в продаже летом 2025 года и сразу привлек внимание сочетанием большого экрана, свежего процессора Intel Core 13-го поколения и рузумной цены. Это не решение для геймеров или дизайнеров, а моноблок для офиса и дома, который подойдет студентам, специалистам на удаленке, бухгалтерам, менеджерам, SMM-щикам и просто пользователям, уставшим от маленьких экранов ноутбуков.

Производитель делает ставку на простоту, универсальность и сбалансированную начинку. Из коробки пользователь получает 27-дюймовый IPS-дисплей с частотой 180 Гц, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ, а также встроенные динамики, веб-камеру со шторкой и комплект периферии. Все, что нужно для начала работы — подключить питание и установить операционную систему.

Разбираемся, на что способен этот универсальный моноблок и для кого он подойдет.

Характеристики AOPEN WA272

Модель: AOPEN WA272 (MD24U02)

Габариты: 614.65×458×163.22, вес — 5.1 кг

Тип: моноблок

Экран: 27 дюймов, IPS, Full HD (1920×1080), 180 Гц, матовое покрытие

Процессор: Intel Core i5-1334U (до 4.6 ГГц)

Графика: встроенная Intel UHD Graphics

ОЗУ: 16 ГБ DDR4

SSD: 512 ГБ M.2 PCIe

Энергопотребление: 90 Вт

Мультимедиа: камера 3 Мп, встроенные динамики

Связь и интерфейсы: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1, DisplayPort, HDMI, аудиоразъем 3.5 мм, 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 3 x USB-A 2.0, 1 x USB-C 2.0

Цена на момент обзора: 54 999 ₽

Внешний вид и комплектация

На первый взгляд AOPEN WA272 можно легко принять за обычный монитор — разве что небольшая выступающая камера наверху выдает, что перед нами моноблок.

Дизайн строгий и минималистичный: тонкие рамки, аккуратная V-образная подставка и никакой вычурности вроде RGB-подсветки или ярких вставок. Такой стиль смотрится уместно как в офисе, так и дома, и не отвлекает от работы.

В верхней части корпуса — 3-мегапиксельная камера со встроенным микрофоном и шторкой для конфиденциальности. Справа внизу расположены кнопка питания, USB-C, USB-A и стандартный аудиоразъем 3,5 мм.

USB-порт частично вынесены на боковую грань — удобно для флешек, гарнитур или подзарядки гаджетов.

Сзади корпуса AOPEN WA272 расположены основные порты:

2× HDMI — удобно для подключения второго монитора или проектора;

1× DisplayPort (DP) — альтернатива HDMI с поддержкой высокого разрешения и частоты;

1× USB-A 3.2 Gen 1 (синий) — для быстрой передачи данных;

2× USB-A 2.0 — под клавиатуру, мышь или периферию;

1× Ethernet (RJ-45) — для проводного подключения к интернету;

2× аудиоразъёма 3.5 мм (микрофон и наушники) — для гарнитур или внешней акустики.

Рядом — разъём питания. Всё удобно сгруппировано и подписано.

Также в нижней части корпуса находятся два встроенных динамика — они пригодятся для видеозвонков и повседневных задач. Для фильмов или игр их возможностей мало, но для разговоров и фоновой работы вполне хватит.

Сам моноблок можно поставить на комплектную подставку или повесить на кронштейн с креплением 100×100 мм. Весит он 5,1 кг. Углы наклона регулируются.

В комплекте поставляется простая проводная клавиатура и мышь. Клавиатура полноразмерная, с цифровым блоком и русской раскладкой, ход клавиш средний. Мышь — оптическая, с базовой точностью. Такой комплект пригодится, если нужно быстро начать работу.

Из полезного — поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Это даёт стабильное соединение и возможность быстро передавать файлы, подключать аксессуары и работать с беспроводными наушниками без лагов.

В итоге внешний вид AOPEN WA272 оставляет впечатление практичного и сдержанного рабочего инструмента. Собственно, именно так он и позиционируется.

Экран

Моноблок AOPEN WA272 оснащен крупным 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и частотой обновления до 180 Гц. Для своей ценовой категории параметры вполне достойные — картинка выглядит достаточно четкой, а высокая герцовка делает интерфейс заметно плавнее.

IPS-матрица обеспечивает равномерный белый фон без заметных засветов и с приятной цветовой температурой. Цветопередача естественная, без излишней насыщенности или ухода в теплые/холодные оттенки. При наборе текстов в редакторе, серфинге в интернете и «легком» видеомонтаже глаза не устают, особенно в паре с умеренной яркостью.

Впрочем, есть нюансы. Разрешение Full HD на 27 дюймах — это компромисс: если присматриваться, то пиксели все-таки видны. Однако этим «грешат» практически все моноблоки в этом ценовом сегменте.

Высокая частота обновления в офисных задачах не всегда ощущается, но при прокрутке длинных документов или веб-страниц картинка действительно становится плавнее — после этого работать при условных 60 Гц становится неприятно.

Отдельно отмечу равномерную подсветку — в моем экземпляре ни на белом, ни на темном фоне не появилось заметных засветов. Но, как и у многих IPS, в полной темноте на черном экране все же виден легкий серый «ореол» в углах — работе это не мешает.

Экран у AOPEN WA272 с матовым покрытием, что заметно снижает блики и делает работу комфортной даже при ярком внешнем освещении. Яркости хватает для большинства сценариев, включая дневной свет у окна. Даже если на экран попадают солнечные лучи, текст и элементы интерфейса остаются читаемыми. Контраст немного снижается, особенно при тёмных темах, но критичного дискомфорта не возникает.

Производительность

Сразу будем держать в уме, что моноблок AOPEN WA272 позиционируется как решение для учебы и работы. Но это не значит, что он не запустит ни одну игру, однако об этом позже.

Внутри установлен процессор Intel Core i5-1334U с частотой до 4,6 ГГц и встроенная графика Intel UHD Graphics. «Из коробки» моноблок идет без предустановленной системы, так что ОС придется поставить самостоятельно.

На борту 16 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить до 64 ГБ — есть два слота. Основное хранилище — 512 ГБ SSD M.2 PCIe, а для расширения есть свободный 2.5″ SATA под дополнительный накопитель. Энергопотребление устройства — 90 Вт.

В повседневной работе моноблок остаётся тихим. Система охлаждения справляется с нагрузкой, корпус едва тёплый даже при длительном использовании. Вентилятор слышен только при максимальной нагрузке, но даже в этом случае звук не раздражает.

27-дюймовый экран позволяет без прокрутки видеть крупные Excel- или Google-таблицы целиком.

На практике AOPEN WA272 ведет себя уверенно. Офисные программы запускаются без лагов, браузер тянет десятки вкладок одновременно, а простые видеоролики или небольшие Shorts в простеньких программах для монтажа рендерятся без проблем. С более тяжелыми файлами все сложнее, но это типично для встроенной графики.

Что касается игр, то чудес ждать не стоит, но поиграть можно. Если современные AAA-проекты нет смысла скачивать, то старые и менее требовательные игры вроде GTA V, Gothic, Mafia или Assassin’s Creed идут на средних или низких настройках без серьезных просадок.

Камеру легко закрыть встроенной шторкой. Никакого скотча и лишних аксессуаров. Приватность всегда под контролем.

Отдельно стоит упомянуть мультимедиа. 3-мегапиксельная фронтальная камера и встроенные микрофоны справляются с видеозвонками без нареканий. Для Zoom, Teams или Google Meet качество картинки и звука достаточно для работы — собеседники слышат и видят вас.

Почему стоит купить AOPEN WA272

Экран 27” IPS с частотой 180 Гц — редкость в моноблоках.

Уверенная производительность для большинства повседневных задач.

Минималистичный дизайн, не портящий интерьер.

Простота подключения и эксплуатации — подключил, установил ОС и работаешь.

Отличный вариант для дома, офиса, родителей или подростка-студента.

Здесь нет дискретной графики или процессоров серии H, но и задач такого уровня перед ним не стоит. AOPEN WA272 — это рабочая лошадка, не претендующая на премиум-сегмент, но уверенно справляющаяся со своей ролью.

Итого

Моноблок AOPEN WA272 не пытается удивить, но сразу даёт понять, что создан для дела. Большой экран с частотой 180 Гц, свежий Intel Core i5 13-го поколения, быстрый SSD, Wi‑Fi 6, встроенные динамики и камера — всё на месте. Он уверенно справляется с повседневными задачами: работа в офисе, учёба, видеосвязь, браузер, документы.

Не шумит, не греется, не требует лишних проводов и настроек. Просто рабочая станция — с нужными характеристиками и за разумную цену.

Кроме того, моноблок доступен в нескольких конфигурациях, чтобы каждый пользователь мог подобрать подходящий вариант. Например, есть модель с 24-дюймовым экраном и процессором Intel Core i3-1305U.

