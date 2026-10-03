Ugreen превратила чехол для iPhone 18 Pro в цветной E-Ink-дисплей

Ugreen представила Magic E-ink Screen Case для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Главная особенность аксессуара, 3,7-дюймовый цветной E-Ink-экран на задней панели.

Дисплей поддерживает шесть цветов: чёрный, белый, красный, жёлтый, синий и зелёный. Через приложение Ugreen можно выбрать изображение из галереи или создать собственное, после чего отправить его на чехол.

Передача изображения происходит по NFC. Обновление занимает около 40 секунд. После этого экран продолжает показывать картинку без постоянного расхода энергии.

Чехол выпускается в чёрном, белом и бордовом цветах. Корпус сочетает TPU, поликарбонат и микрофибру, а по углам предусмотрена дополнительная защита от падений.

В Китае Ugreen Magic E-ink Screen Case стоит 279 юаней, около $40. О выходе аксессуара на других рынках пока не сообщается.