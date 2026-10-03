Ugreen превратила чехол для iPhone 18 Pro в цветной E-Ink-дисплей
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Ugreen превратила чехол для iPhone 18 Pro в цветной E-Ink-дисплей

На дополнительный дисплей можно вывести собственную картинку, а после обновления изображение остаётся видимым без расхода энергии.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:47
Ugreen превратила чехол для iPhone 18 Pro в цветной E-Ink-дисплей

Ugreen представила Magic E-ink Screen Case для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Главная особенность аксессуара, 3,7-дюймовый цветной E-Ink-экран на задней панели.

Дисплей поддерживает шесть цветов: чёрный, белый, красный, жёлтый, синий и зелёный. Через приложение Ugreen можно выбрать изображение из галереи или создать собственное, после чего отправить его на чехол.

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Передача изображения происходит по NFC. Обновление занимает около 40 секунд. После этого экран продолжает показывать картинку без постоянного расхода энергии.

Чехол выпускается в чёрном, белом и бордовом цветах. Корпус сочетает TPU, поликарбонат и микрофибру, а по углам предусмотрена дополнительная защита от падений.

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В Китае Ugreen Magic E-ink Screen Case стоит 279 юаней, около $40. О выходе аксессуара на других рынках пока не сообщается.

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