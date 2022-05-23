«Серые» iPhone 13 подешевели в России

Несмотря на то, что Apple официально прекратила поставки своей техники в России, сейчас во всю процветает серый рынок. Такие модели не имеют сертификации Ростеста и соответственно, воспользоваться официальной гарантией не получится, всё зависит от честности магазина и его сервисного центра.

Согласно нашему мониторингу уже сейчас можно приобрести «серый» iPhone 13 на 128 ГБ в любом цвете по цене 72 000 рублей. Получается экономия около 10 тысяч и более. Например, официальный аналогичный iPhone 13 со знаком РСТ в М.Видео обойдётся покупателю в 85 500 рублей.

Напомним, совсем недавно в DNS, М.Видео и «Связной» появились новые среднебюджетные модели Galaxy A-серии от Samsung c маркировкой из Казахстана.

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