Обзор iPhone 13 и iPhone 13 mini: перемены к лучшему

Смартфоны iPhone 13 уже давно появились в продаже. На первый взгляд может показаться, что iPhone 13 ничем не отличается от прошлогодних моделей, но это не так. Как только начинаешь пользоваться любым iPhone 13-го поколения, сомнения мгновенно рассеиваются.

В этот раз мы решили объединить обзор и посвятить их сразу двух моделям – обычному iPhone 13 и компактному iPhone 13 mini.

Характеристики iPhone 13

Модель: iPhone 13

Габариты (ВxШxТ): 146.7×71.5×7.65 мм, 173 г

Дисплей: 6,1″, (2532×1170) (Super Retina XDR), OLED, 60 Гц, 457 PPI

Процессор: 6-ядерный Apple A15 Bionic

Камера основная: широкоугольная 12 МП F/1.60, сверхширокоугольная 12 МП F/2.40, оптическая стабилизация

Камера фронтальная: 12 Мп

Память: 4 ГБ оперативной, 128/256/512 постоянной

Батарея: 3240 мАч, быстрая зарядка 20 Вт

ОС: iOS 15

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, 5G, QZSS

Защита от воды: есть

Сканер: распознавание по лицу Face ID

Стоимость: 79 990 рублей

Характеристики iPhone 13 mini

Модель: iPhone 13 mini

Габариты (ВxШxТ): 131.5×64.2×7.65 мм, 149 г

Дисплей: 5,4″, 2340×1080 (Super Retina XDR), OLED, 60 Гц

Процессор: 6-ядерный Apple A14 Bionic

Камера основная: широкоугольная 12 МП F/1.60, сверхширокоугольная 12 МП F/2.40, оптическая стабилизация

Камера фронтальная: 12 Мп

Память: 4 ГБ оперативной, 128/256/512 постоянной

Батарея: 2406 мАч, быстрая зарядка 20 Вт

ОС: iOS 14

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, 5G, QZSS

Защита от воды: есть

Сканер: распознавание по лицу Face ID

Стоимость: 69 990 рублей

Комплектация

Каких-либо отличий от прошлогодних поколений в коробке со смартфоном нет. Всё стандартно: краткая инструкция, наклейки, кабель с выходом Type-С и сам iPhone. Тут особо не разгуляешься. Зарядный нужно докупать отдельно. Лучше приобретать всегда официальные или использовать старые, но с обычным выходом USB.

Единственное отличие от старых коробок кроется в отсутствие плёнки. Теперь во всех новых устройствах Apple использует специальные защитные стикеры, которые нужно простым движением потянуть и коробка будет считаться вскрытой. Таким образом идёт забота об экологии, а во вторых можно уберечься от недобросовестных продавцов, которые могли пользоваться смартфоном и запаковать его обратно в плёнку.

(Не)измененный дизайн

На обзор приехало две модели: iPhone 13 (PRODUCT)RED и iPhone 13 mini в Синем цвете. Красный выглядит солидно с преобладанием тёмных оттенков. В прочем, синий цвет получился таким же интересным. Поэтому тут дело вкуса. Apple уже давно выпускает iPhone в разных цветах, поэтому каждый найдёт для себя цвет, который будет радовать.

Плоские грани и стёкла, которые так полюбились многим со времён iPhone 4 и iPhone 5 и впервые появились в iPhone 12 – остались без изменений. Пожалуй, лучший и самый удачный дизайн для iPhone, который тактильно приятней и выделяется из всей толпы закруглённых смартфонов.

Если присмотреться внимательнее, видно, что вырез в верхней части экрана был значительно уменьшен как минимум на 20%. Все кнопки по краям были немного перепозиционированы, а задние камеры не только были поменялись местами, но и значительно выросли в ширину.

Когда берёшь iPhone 13 в руки, то замещаешь еще одно тонкое отличие — все модели iPhone 13 немного тяжелее и немного толще своих аналогов предыдущего поколения. Но всё это только на бумаге, если взять в руки iPhone 12 и iPhone 13, то никакого утяжеления не почувствуется. И эта почти незаметная разница представляет собой значительное изменение.

«Чёлка» уменьшилась

Уменьшение «чёлки» в iPhone ждали давно и это случилось, пусть и не особо заметно. В ней также размещается датчик Face ID, динамик и прочие модули. Сам разговорный динамик переехал чуть выше и стал заметно шире, но уже.

Для большей наглядности в различиях можно положить рядом iPhone 12 и iPhone 13. Однако в процессе использования «чёлка» никак не влияет на работу или восприятие контента, её просто не замечаешь.

«Чёлка» уменьшилась, но это никак не повлияло на ввод новых функций, типа показа заряда аккумулятора в процентах. Вот если бы такое произошло, то вопросы к уменьшению отпали. Надеюсь, что в будущих iPhone компания сможет избавиться от выреза сохранив прежние модули.

Прибавили в весе

Телефоны стали тяжелее, потому что емкость аккумулятора значительно увеличилась. Все модели iPhone 13 работают на зарядке примерно на 2 часа дольше, поэтому они без проблем выдерживают весь день работы, а у кого-то и два.

Оба iPhone 13 оснащены более мощным и быстрым процессором A15 Bionic с 4-мя графическими ядрами и 16-ядерным сопроцессором Neural Engine. Вместе они просто сносят крышу в тяжелых играх типа PUBG или CoD. Музыка звучит еще громче и лучше, а экран стал намного ярче.

В бенчмарке Antutu смартфон выбивает 814197 (iPhone 12 – 729162), что гораздо больше прошлогоднего поколения.

Еще одно незаметное, но очень ощутимое новшество — удвоение объема встроенной памяти. Самая минимальная модель iPhone 13 теперь имеет объем 128 ГБ, а самая дорогая доступна с объемом памяти до 512 ГБ.

Заметный дисплей

Дисплей iPhone 13 достигает яркости 800 нит (в iPhone 12 этот показатель составляет 625 нит), а если упомянуть флагманскую версию с приставкой Pro, то там максимальное значение стандартной яркости составляет 1000 нит. Функцию Always On или всегда включенного дисплея до сих пор в iPhone не завезли, но предположу, что это дело времени.

Размеры остались без изменений:

iPhone 13 — дисплей 6,1″ с разрешением 2532×1170;

iPhone 13 mini — дисплея 5,4″ с разрешением 2340×1080.

iPhone 13 оснащаются OLED-дисплеями с разрешением Super Retina XDR — экран обычного iPhone 13 работает на фиксированных 60 герцах, а вот Pro и Pro Max умеет работать с повышенной частотой обновления — 120 Гц. Впрочем, если вы никогда не использовали смартфоны с высокой частотой обновления, то ничего от это не потеряете.

При солнечном свете со смартфона удобно считывать всю информацию, картинка сочная и без каких-либо замечаний.

Дисплей и заднюю часть корпуса по-прежнему защищает специальное покрытие Ceramic Shield. По своему опыту могу сказать, что пару раз мой личный смартфон падал, но он стойко выдерживал и никаких сколов. Но с этим лучше не экспериментировать, скоростное падение на асфальт или плитку – не выдержит никакой современный смартфон.

Камеры по диагонали

Именно камера iPhone 13 выделяет смартфон и обозначает, что это новая модель. Теперь модуль камер размещён по диагонали, они значительно крупнее и это сделано не просто для красоты. Различий между стандартным и Pro-классами еще больше, но мы тут говорим именно о iPhone 13 и iPhone 13 Mini.

Обновленный сенсор основной камеры имеет более крупный 1,7-микронный пиксель и пропускает на 47% больше света, в результате чего фотографии получаются более четкими. И у нее есть то, что год назад было только у Pro Max — стабилизация изображения со сдвигом матрицы. Теперь сам датчик перемещается, компенсируя движение рук, а не объектив камеры. Поэтому даже ночью, держа телефон в руке в сумеречном режиме, можно получить отличные фотографии.

Добавился новый режим Smart HDR 4, на которых отлично передаются как темные, так и светлые детали. Также добавилась опция «Стили съемки», с помощью которой можно создать уникальный стиль изображения, применяя собственные цветовые фильтры.

Камеры улучшились до неузнаваемости. Основная из них получила еще более светопропускающий объектив с более широкой диафрагмой, а также стабилизацию изображения со сдвигом сенсора.

Сверхширокоугольная камера выглядит переработанной с нуля. Она несравненно ярче — почти в два раза больше снимков в сумерках — с более быстрой матрицей и автофокусом. А при фокусировке на очень близком расстоянии в 2 см она может работать как макрокамера и не только фотографировать, но и снимать замедленное или ускоренное видео.

Отличную работу «Киноэффекта» в действии показала сама Apple. На практике никаких проблем с ним нет, всё работает просто и быстро. Снять свой шедевр у меня не получилось из-за отсутствия актёров.

Еще одна нашумевшая функция — «Киноэффект». Ее получили все iPhone 13. Это похоже на портретную съемку с эффектом размытого фона, но в видео. Во время съемки можно менять зоны яркости, а камера плавно переключает фокус с одного места на другое. Это придает изображению драматизм и глубину — вы видели это в тысячах фильмов. Можно вручную изменять яркость, можно отслеживать объект съемки, а искусственный интеллект iPhone может выбрать эффект — все это дает завораживающий эффект.

Новые чехлы на iPhone 13. Совместимость со старыми

Теперь подошли к тому, что может копиться на полках годами, а именно об аксессуарах. С выходом новой линейки iPhone 13 изменились и чехлы. Теперь надеть свой старый кейс от iPhone 12 на iPhone 13 не получится. Кроме того, пропала совместимость между чехлами iPhone 13 и iPhone 13 Pro – всему виной увеличенный блок с камерами.

Сами оригинальные аксессуары остались на том же высоком уровне и с поддержкой MagSafe. Лично для меня фаворитом является силиконовый чехол. Он очень приятный на ощупь, качественно собран, что все кнопки легко нажимаются и будет надёжно защищать смартфон. Блок камер защищен пластиковой вставкой, а спереди имеются небольшие выступы над корпусом, которые оберегают экран от царапин, а грани от случайных падений.

Прозрачный пластиковый кейс остался без изменений – MagSafe-круг посередине и открытая нижняя часть.

От себя хочу добавить, если вы выбираете между дешевым чехлом за 300 рублей и оригинальным от Apple за 5 тысяч рублей, то настоятельно рекомендую сделать выбор в сторону официального. Он не только прослужит дольше, но будет надёжно защищать смартфон. Кроме того, он не потеряет цвет и приятные тактильные ощущения.

Очень нелепо выглядит, когда на смартфон за 80 тысяч рублей, надевают некачественный чехол с АлиЭкспресс или ближайшего ларька. Потом удивляются, откуда появились царапины на камерах и корпусе.

Кошелек для карт и прав

Обновился тот самый кожаный кошелёк, который был представлен со времён iPhone 12. Более сильных Magsafe-магнитов в нём не появилось, а вот полезные функции – есть.

Теперь аксессуар можно добавить в «Локатор» и отследить его, как это происходит с AirTag. Например, если отсоединить кошелёк от iPhone 13, то через небольшой промежуток времени появится уведомление и отметка на карте, где находится аксессуар. Функция пригодится, если чехол по какой-то причине потеряется.

Кошелек, сделан из обработанной европейской кожи и доступен в пяти цветах, которые подойдут к любому стилю. Сам по себе кошелёк приятный на ощупь и вмещает в себя до двух банковских карт. Для себя отметил, что очень удобно в нём носить водительские права и одну банковскую карту на тот случай, если смартфон внезапно разрядится.

Итого

Приобрести iPhone 13 вполне реально. Apple сохранила великолепный внешний вид своего предшественника, добавила невиданные ранее функции и представила некоторые из самых ожидаемых улучшений. Поэтому, когда вы начнете пользоваться iPhone 13, любые иллюзии, что в нем нет ничего нового или особенного, мгновенно развеются.

Единственное, владельцам iPhone 12 нет никакого смысла переходить на новые iPhone 13. Им будет лучше подождать появление новой модели.

Пользоваться iPhone 13 и компактным iPhone 13 mini – удобно. Они отлично держат заряд, обладают мощной начинкой и оснащаются крутыми камерами. Кто не любит здоровенные дисплеи и в своё время проходил с 5s или iPhone SE (2020), то отлично подойдёт компактный iPhone 13 mini. Для тех, кто до сих пор пользуется iPhone 8 Plus или XS, то iPhone 13 – отличный повод обновить свой смартфон. Поэтому выбирайте, смотрите их на стендах и приобретайте. Никаких сожалений после покупки у вас точно не будет, гарантирую на все сто процентов.