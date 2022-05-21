Новые смартфоны Samsung Galaxy A-серии появились в российских магазинах

В апреле 2022 года Минпромторг РФ объявил о решении перейти к параллельному импорту, с его помощью в Россию будут ввозить товар для продажи без разрешения правообладателя. Другими словами получается законный «серый импорт».

После этого в DNS, М.Видео и «Связной» появились новые среднебюджетные модели Galaxy A-серии от Samsung c маркировкой из Казахстана.

Цены следующие:

DNS:

Galaxy A13 64 ГБ – 19 999 руб.

Galaxy A13 128 ГБ – 22 999 руб.

Galaxy A23 64 ГБ – 24 999 руб.

Galaxy A23 128 ГБ – 27 999 руб.

Galaxy A33 128 ГБ – 36 999 руб.

Galaxy A53 128 ГБ – 39 999 руб.

Galaxy A53 256 ГБ – 44 999 руб.

Связной:

Galaxy A23 64 ГБ – 34 490 руб.

Galaxy A23 128 ГБ – 39 490 руб.

Galaxy A33 128 ГБ – 46 990 руб.

Galaxy A53 128 ГБ – 49 990 руб.

Galaxy A73 128 ГБ – 62 990 руб.

Galaxy A73 256 ГБ – 69 990 руб.

М.Видео:

Galaxy A13 64 ГБ – 19 999 руб.

Galaxy A13 128 ГБ – 22 999 руб.

Galaxy A23 64 ГБ – 24 999 руб.

Galaxy A23 128 ГБ – 27 999 руб.

Стоимость довольно высокая, учитывая, что за Galaxy A73 с 8/256 ГБ нужно отдать около 70 тысяч рублей. Сейчас за такую стоимость можно купить iPhone 12 или флагманский Xiaomi.

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