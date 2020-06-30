iPhone 12 Pro Max может получить поддержку записи видео в 4K 240 FPS

С приближением сентября появляется всё больше слухов и утечек о будущей линейке iPhone 12. В последней из них сообщается, что топовая версия смартфона из Купертино может получить весьма неплохие показатели видеозаписи. Заявлено, что смартфоны смогут снимать видео в 4K и с фреймрейтом в 240 кадров в секунду.

Учитывая тот факт, что iPhone 11 Pro обеспечивал лишь 60 FPS при записи в 4K, это выглядит потрясающе. Ведь до сих пор такую кадровую частоту устройства обеспечивали только при разрешении 1080p.

Отметим, что ранее Макс Вайнбах намекнул о поддержке такого режима, а в бета-версии iOS 14 для разработчиков нашли упоминания об этом. Однако, скорее всего, такой режим будет иметь старшая модель — iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном и разрешением 2778 x 1284 пикселей.

Возможно, такая функция появится и на других моделях, но это вряд ли. Хотя все версии двенадцатой линейки будут основаны на одном и том же процессоре — A14, так что остаётся надеяться на благосклонность специалистов из Купертино.

Отметим, что, по слухам, ожидается целых шесть моделей iPhone 12. При этом две из них будут отличаться только наличием 5G. Разумеется, цена на них будет дешевле, а рассчитаны они на развивающиеся рынки, где пятого поколения связи не будет ещё несколько лет.