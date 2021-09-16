Apple прекратила продажи iPhone 12 Pro и iPhone XR

С момента анонса новой линейки iPhone 13 компания сняла с производства iPhone 12 Pro и iPhone XR. Также модели больше недоступны для покупки через официальный интернет-магазин Apple.

Кроме того, Apple снизила цены на модели прошлого поколения. Стоимость iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 12 mini упала на $100. Приобрести модели можно за $499, $699 и $599 соответственно.

Новые iPhone 13 появятся в продаже с 24 сентября. Самая младшая модель iPhone 13 mini будет доступна от 69 990 рублей, а iPhone 13 обойдётся в 79 990 рублей. Более подробно о стоимости новых айфонов в России можно прочитать тут.

Ранее были названы отличия iPhone 12 от iPhone 13.