Чем iPhone 13 отличается от iPhone 12? Главные отличия

Если вы думаете обновиться со своего iPhone 12 на следующее поколение iPhone 13, то не спешите. Ниже кратко собрали ключевые отличия двух поколений.

Дизайн новых iPhone 13

Во внешнем виде мало каких-либо изменений. Это тот же корпус с прямыми углами. В рамках iPhone 13 используется алюминий, а сзади две камеры расположены по диагонали (пожалуй, самое заметное отличие от iPhone 12). Спереди красуется слегка уменьшенная в ширину чёлка, но теперь она выросла в высоту.

Габариты практически идентичны. Единственное, iPhone 13 слегка прибавил в толщине и в весе. Если у предшественника толщина была 7,4 мм, то новинка обладает 7,65 мм. Также это сказалось на весе, вместо старых 162 г – 173 г.

Дисплей

Всё тот же OLED дисплей на 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей. В iPhone 13 он прибавил в яркости с прошлогодних 625 кд/м² до 800 кд/м². Обновления экрана 120 Гц в нём нет, но есть в Pro-версии.

Камера

Как было обозначено выше, камеры теперь располагаются по диагонали. С прошлогоднего Pro-поколения в iPhone 13 перекочевала оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы при видеосъемке.

Также появился режим «Киноэффект» для съёмки видео с малой глубиной резкости (1080p с частотой 30 кадров в секунду).

Процессор

В новинке задействован продвинутый процессор A15 Bionic. Как и A14 Bionic, он использует также 2 ядра производительности и 4 ядра эффективности. Пока трудно сказать на сколько мощнее он стал, но есть подозрения, что мощность процессора A14 Bionic, может быть искусственно занижена самой Apple.

Батарейка

Apple в своём стиле официально не раскрывает ёмкость аккумулятора. Точные данные позже опубликуют ребята из iFixit или какие-либо блогеры. Поэтому сейчас приходится опираться на информацию компании. Итак, обещают, что iPhone 13 mini работает на 1,5 часа дольше iPhone 12 mini, а iPhone 13 работает на 2,5 часа дольше iPhone 12.

Поддержка сим-карт

Айфоны давно научились работать с eSim, а с приходом новой серии, появилась поддержка двух eSim. Пока неизвестно, как они будут работать в паре или по отдельности.

Стоимость и количество памяти

Наконец самое интересное. iPhone 12 можно приобрести в шести цветах и трёх вариантах памяти: 64, 128 и 256 ГБ.

iPhone 13 обладатель пяти цветов и скорее всего позже будет представлена фиолетовая версия. Объём памяти также претерпел изменения. На выбор покупателя iPhone 13 доступен на 128, 256 ГБ и 512 ГБ.

Начальная стоимость iPhone 13 и iPhone 12

iPhone 13 mini от 69 990 руб.

iPhone 12 mini от 54 990 руб. (64 ГБ) и 59 990 руб. (128 ГБ).

iPhone 13 от 79 990 руб.

iPhone 12 от 64 990 руб. (64 ГБ) и 69 990 руб. (128 ГБ).

Если взвесить все за и против, то обладателям iPhone 12 нет никакого смысла обновляться до iPhone 13. В конечном итоге вы получите тот же 12, но с новой камерой и небольшим приростом производительности.