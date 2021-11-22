Apple предлагает бесплатно отремонтировать iPhone 12, но не всем

Компания Apple запустила новую программу расширенного ремонта iPhone 12. Как оказалось, в этой модели возможен баг — смартфон перестаёт воспроизводить звук.

На очень небольшом проценте устройств iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут возникать проблемы со звуком из-за отказа компонента в модуле приемника. Если приемник вашего iPhone 12 или iPhone 12 Pro не издает звук при вызовах, он может подлежать обслуживанию. Компания Apple или авторизованные сервисные центры компании Apple будут предоставлять бесплатное обслуживание правомочных устройств. Apple

Это касается смартфонов, которые были выпущены с октября 2020 по апрель 2021 года. Узнать месяц и год выпуска вашего девайса можно по маркировке на его коробке, а также на сайтах по расшифровке серийных номеров iPhone.

Для решения проблемы нужно обратиться в службу поддержки Apple и записаться на прием в ближайший авторизованный сервисный центр. Также можно обратиться в фирменный сервис напрямую.

При этом, если смартфон имеет разбитый дисплей, заметные вмятины на корпусе и так далее, сервис откажется принимать смартфон на ремонт. То же самое касается «утопленников». Сначала придётся починить смартфон за свои деньги, а потом — обращаться в сервис.