iPhone 12 будет выглядеть иначе? Автор канала EverythingApplePro утверждает, что да

Автор YouTube-канала EverythingApplePro вызвал бурю обсуждений в твиттере. Он заявил, что CAD-изображения iPhone 12, которые ранее появились в сети, являются фальшивыми. По его словам, дизайн новых смартфонов будет иным.

iPhone 12 design will likely not be what we thought. Recent iPhone 12 CADs paint a completely different picture. Did Apple pull a fast one on the leak community? pic.twitter.com/bPYoij4V41 — EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020

Эти изображения ранее показали вырез на экране и тройную камеру, как у iPhone 11, хотя первоначально предполагалось, что основная камера будет включать четыре модуля, в том числе лидар для систем дополненной реальности.

Однако создатель EverythingApplePro утверждает, что лидар получит только 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Меньшие и младшие модели ограничатся камерами.

Notch stays, 4 massive camera lens layout is not happening, only 6.7-in gets LiDAR. — EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020

Отметим, что чертежи чаще всего поступают в сеть с производственных линий или от создателей чехлов, которые заранее формируют интерес к своей продукции. Потому не исключено, что это простая ошибка.

Также ранее утечки показали некий разъём там, где обычно находится слот SIM-карты. EverythingApplePro считает, что это микроволновая антенна, которая может использована для сетей 5G. Хотя поддержка столь скоростных каналов связи явно будет внедрена не во всех странах.

Отметим, что этой осенью Apple анонсирует четыре iPhone в трёх различных размерах. Это 5,4-дюймовый, 6,7-дюймовый и два 6,1-дюймовых iPhone. Один из последних получит AMOLED-экран и более мощное железо, второй — обычный ЖК. Также новинка приписывают редизайн в стиле iPhone 4 или iPad Pro.