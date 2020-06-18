iPhone 12 будет выглядеть иначе? Автор канала EverythingApplePro утверждает, что да

Автор YouTube-канала EverythingApplePro вызвал бурю обсуждений в твиттере. Он заявил, что CAD-изображения iPhone 12, которые ранее появились в сети, являются фальшивыми. По его словам, дизайн новых смартфонов будет иным.
Эти изображения ранее показали вырез на экране и тройную камеру, как у iPhone 11, хотя первоначально предполагалось, что основная камера будет включать четыре модуля, в том числе лидар для систем дополненной реальности.
Однако создатель EverythingApplePro утверждает, что лидар получит только 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Меньшие и младшие модели ограничатся камерами.
Отметим, что чертежи чаще всего поступают в сеть с производственных линий или от создателей чехлов, которые заранее формируют интерес к своей продукции. Потому не исключено, что это простая ошибка.
Также ранее утечки показали некий разъём там, где обычно находится слот SIM-карты. EverythingApplePro считает, что это микроволновая антенна, которая может использована для сетей 5G. Хотя поддержка столь скоростных каналов связи явно будет внедрена не во всех странах.
Отметим, что этой осенью Apple анонсирует четыре iPhone в трёх различных размерах. Это 5,4-дюймовый, 6,7-дюймовый и два 6,1-дюймовых iPhone. Один из последних получит AMOLED-экран и более мощное железо, второй — обычный ЖК. Также новинка приписывают редизайн в стиле iPhone 4 или iPad Pro.
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