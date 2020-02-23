Опубликованы все макеты разных iPhone 12
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Новости

Опубликованы все макеты разных iPhone 12

Японский ресурс Mac Otakara опубликовал макеты грядущих iPhone 12, которые представят традиционно осенью.

Стоит сразу сказать, что макеты основаны на последних слухах и утечках, а значит могут быть максимально приближены к настоящим моделям. Уже известно, что следующее поколение обзаведётся четырьмя модификациям на 5,4-дюйма, две модели с 6,1-дюймовым дисплеем и топовая версия на 6,7-дюйма.

  • Iphone 12 12
  • Iphone 12 11
  • Iphone 12 10

Сами макеты новинок показывают разницу в габаритах и новый дизайн с прямоугольными гранями в стиле iPad Pro. Кроме того, может измениться расположение для установки SIM-карты. Он разместится на одной стороне с кнопками регулировки громкости. Кроме того, все модели получат поддержку 5G и AMOLED-дисплеи.

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