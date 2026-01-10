Личные данные 17,5 млн пользователей Instagram слили в даркнет | The GEEK
Личные данные 17,5 млн пользователей Instagram слили в даркнет

В бесплатном доступе появился архив с личными данными миллионов пользователей соцсети.
Редакция The GEEK сегодня в 21:29

В даркнет слили архив с данными более 17,5 млн пользователей Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом рассказали специалисты по кибербезопасности из компании Malwarebytes.

В нём содержатся никнеймы и имена пользователей, адреса электронных почт, номера телефонов, частичные физические адреса и другие контактные данные.

Украденные данные, по всей видимости, получены в результате утечки API Instagram, произошедшей в 2024 году. Архивы в форматах JSON и TXT были выложены в бесплатный доступ 7 января 2026 года пользователем под ником Solonik.

На момент публикации компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), владеющая Instagram, пока официально не подтвердила факт утечки.

Пользователям рекомендуют немедленно сменить пароль от аккаунта, включить двухфакторную аутентификацию (2FA). Кроме того, нужно игнорировать подозрительные письма и сообщения. Malwarebytes отмечает, что некоторые пострадавшие пользователи уже получают уведомления о сбросе паролей от Instagram.

