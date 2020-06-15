Макеты iPhone 12 показали на фото

Все поклонники продукции Apple с нетерпением ждут выхода новых моделей iPhone. А пока же в сети появляются утечки. На этот раз они касаются внешнего вида новой линейки устройств. Эти изображения были слиты в социальную сеть Twitter. На них мы видим все макеты линейки iPhone 12, которые были напечатаны на 3D-принтере. В своем большинстве такие модели используются производителями аксессуаров для устройств, в данном случае – производителем чехлов.

На изображениях мы видим все четыре новых устройства. Если верить очередной порции слухов, то новая линейка смартфонов получит новый чипсет Apple A14. Также упоминается поддержка сетей пятого поколения, куда же сейчас без нее. Ожидается, что устройства будут наделены 4 или 6 ГБ ОЗУ. Что касается встроенной памяти, то ее ожидается минимум 128 ГБ. Из других особенностей можно выделить улучшенные экраны, камеры и новый дизайн.

Если же говорить о ценнике устройств, то в интернете уже появилась и такая информация. Правда, насколько она соответствует действительности, сказать трудно. Итак, самая младшая версия – iPhone 12 с диагональю дисплея 5,4 дюйма обойдется пользователю от 650 до 700 долларов. iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем оценен от 750 до 800 долларов. Цена iPhone 12 Pro составляет 1000 долларов, а самая старшая модель – iPhone 12 Pro Max оценена в 1100 долларов.