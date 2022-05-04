iPad Air 2 и iPad mini 2 официально стали «винтажными»

Компания Apple внесла iPad Air 2 и iPad mini 2 в список устаревших устройств. Это значит, что официальные запчасти для их ремонта больше производиться не будут.

Планшет iPad Air 2 был представлен 16 октября 2014 года. В отличие от оригинального iPad Air он обладал более тонким корпусом, процессором Apple A8X и сканером отпечатков пальцев Touch ID. С производства устройство было снято в 2017 году.

iPad mini 2 был выпущен ещё раньше, а именно 22 октября 2013 года. Модель получила 7,9 дюймовый дисплей, процессор A7 и мощный аккумулятор, которого хватало на 10 часов работы.

Список «винтажных и устаревших» пополняется устройствами, которые были сняты с продажи более пяти лет. Недавно в него попал смартфон iPhone 6 Plus был.

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